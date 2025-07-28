28/07/2025 17:55

【穩定幣】找鋼夥圓幣訂合作意向書，推動國際貿易穩定幣應用

《經濟通通訊社28日專訊》找鋼集團-W(06676)公布，今日(28日)與RD International Holdings Limited(圓幣集團)訂立意向書，表明戰略合作的初步意向。



根據意向書，待雙方簽訂正式協議及獲得相關監管批准後，初步意向包括在合規監管框架範圍內的以下領域進行合作。找鋼計劃與圓幣集團合作推動區塊鏈及穩定幣技術在國際貿易中的應用。合作重點將側重於探索基於智能合約的結算、數字貿易融資及供應鏈追蹤，以提高透明度、降低信用成本及提高跨境貿易效率。



另外，其將採用合規的穩定幣(以港元、人民幣或美元計值)作為結算工具，以降低交易成本及提高流動性，並由圓幣集團提供技術支持、兌換服務及合規保障。(jl)

