28/07/2025 08:47

獅騰(02562)設新公司進軍穩定幣及RWA，由曾璟璇領銜

《經濟通通訊社28日專訊》獅騰控股(02562)公布，將創建全新旗艦業務單位，即推出 Synagistics Digital Finance Group，其旨在為開創多貨幣、互通穩定幣及真實世界資產(RWA)代幣化的解決方案，並在獲得監管及許可批文後，促進亞洲各地的發展及採用。



公司表示，通過SDFG，獅騰控股旨在將傳統金融體系與以區塊鏈為基礎的軌道進行連接，通過提供合規的代幣化顯示的真實世界資產（涵蓋貿易應收款項、存貨，甚至是未來現金流）。當該等代幣化資產與可互通多貨幣穩定幣（港元、離岸人民幣、新加坡元及其他適用法定貨幣等貨幣掛鈎）配對時，實現高效、可編程的結算、提升流動性，並將在分散的金融體系間實現無縫互通銜接。



SDFG將由巨溢資本(Max Giant Capital)創辦人、前渣打銀行大中華區主席曾璟璇領導，並聯同一支由資深金融及支付行業專才組成的團隊共同推動發展。曾璟璇現任中信銀行（國際）及富達新興市場有限公司等機構的獨立非執行董事。(nw)