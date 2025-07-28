28/07/2025 11:47

【關稅戰】日本經濟團體上書首相石破茂，建議「不過度依賴美中」

《經濟通通訊社28日專訊》日本經濟團體聯合會（經團聯）向日本首相石破茂提交建議書，指出「美國的高關稅政策和美中對立導致自由貿易體制不穩」，建議日本政府力爭「建設不過度依賴美中的自立國家」。



經團聯夏季論壇主席、朝日集團控股公司董事長筒井義信等人，上周五（25日）在長野縣輕井澤町召開的論壇上，向石破遞交建議書。石破則在演講中強調：「需要進一步維持和強化基於規則的自由公正的經濟秩序。」



筒井在論壇閉幕後召開記者會指出：「由於美國的關稅政策，我們承受了非常強的外部壓力。強烈認識到需要構建強韌的經濟結構。」他還呼籲擴大基於跨太平洋夥伴關係協定(TPP)等多邊框架的貿易。(jf)