28/07/2025 08:24

【開市Ｇｏ】美歐達貿協，老鋪黃金重磅盈喜，巨星傳奇抽資3億元

2025年7月28日【要聞盤點】



1、受企業季績強勁、美國與多國貿易協議進展順利等多重利好因素帶動，美股上周五造好，標普500指數及納斯達克綜合指數再創新高。道指收市升208.01點，或0.47%，收於44901.92點；標普500指數升25.30點，或0.40%，收於6388.65點；納指升50.36，或0.24%，收於21108.32點。中國金龍指數跌69點。日經期貨截至上午7時59分上升87點。



2、美國總統特朗普表示，美國已與歐盟達成貿易協議，美國對歐盟輸美商品徵收15%關稅，歐盟將增加6000億美元的對美投資，以及購買價值7500億美元的美國能源產品。



3、特朗普稱與美聯儲主席鮑威爾進行富有成效的會談，對方或正準備降息。



4、據港媒引述知情人士稱，美國總統特朗普訪華不會在9月實現，中美正協調10至11月訪問事宜。



5、中美談判代表將於今天在瑞典斯德哥爾摩進行新一輪貿易談判，聚焦延續暫緩部分關稅戰成果，美國談判限期為8月12日。



6、中國6月規模以上工業企業利潤按年下降4.3%，降幅較前值9.1%有所收窄。



7、內地十部門印發《促進農產品消費實施方案》，提出優化產品供應、促進產銷銜接、提升消費質效，並推進農文旅融合等發展。



9、特斯拉第三代機器人已在美國工廠實測，據報計劃2025年面向中國C端市場推出，將進入家庭等消費場景，2026年實現量產，五年內目標年產100萬台。



10、財政司司長陳茂波預告本港經濟上升勢頭可望持續，將連續十個季度增長；私人消費連跌四季後在第二季止跌回升，資金流入、股市及樓市均見回穩。





【焦點股】



老鋪黃金(06181)

- 料中期淨利潤最多23億人幣，升近3倍



中國中免(01880)

- 中期盈利26億人幣跌21%，收入跌10%



長和(00001)

- 續與財團討論港口交易，擬引入內地策略投資者



巨星傳奇(06683)

- 先舊後新，折讓20%發新股籌3.4億元



華潤飲料(02460)

- 料中期少賺最多30%及派股息



和鉑醫藥(02142)

- 料中期溢利激增至5.8億元



中國碳中和(01372) 新能源板塊：金風科技(2208) 、協鑫科技(03800) 、信義光能(00968)

- 中國碳中和完成碳信用穩定幣協定數據對接，20萬噸碳信用上鏈



中國神華(01088)

- 擬拓新物流總包承運，料新增收入67億人幣



第四範式(06682)

-設合資企業拓展合規穩定幣SaaS方案



佰金生命科學(01466)

- 全年虧損降至32萬元不派息，今早復牌



新世界(00017)

- 機管局考慮尋找新的合作夥伴來承擔並完成「11 SKIES」的建設工作



京東(09618)

- 正式啟動「百億千品新增長計劃」





【油金報價】



紐約期油上升0.17%，報65.27美元/桶



布倫特期油上升0.24%，報67.82美元/桶



黃金現貨下跌0.14%，報3332.44美元/盎司



黃金期貨下跌0.09%，報3389.35美元/盎司