28/07/2025 17:04

《大行觀點》摩通：歐央行維持利率不變，但態度偏鷹派

《環富通基金頻道28日專訊》摩通發表研究報告指出，歐洲央行在上周的會議上維持利率不變，但會後記者會的態度出乎意料地偏向鷹派。行長拉加德表示央行目前「處於良好位置」，並需要時間評估未來經濟數據。



報告指出，拉加德淡化了關稅上調帶來的通縮風險，對匯率走勢也表現得相當放鬆，同時認為貿易協議將通過降低風險來提振經濟信心。雖然央行工作人員預測2026-27年的核心通脹率為1.9%，但拉加德認為中期通脹已達到目標水平。



基於此，摩通將下一次降息預期從9月推遲至10月。報告認為，雖然中期通脹仍面臨下行風險，但目前管理委員會似乎不願意通過降息來應對這些風險。



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