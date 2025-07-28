28/07/2025 08:45

【聚焦數據】統計局：6月規上工業企業利潤降幅收窄至4.3%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》國家統計局數據顯示，6月份，規模以上工業企業利潤同比下降4.3%，降幅較5月同比下降9.1%明顯收窄4.8個百分點。



從累計看，1-6月份規模以上工業企業實現利潤總額同比下降1.8%。分析認為，雖然工業企業盈利能力仍偏弱，但下半年有望邊際修復。



6月份規模以上工業企業營業收入同比增長1%，增速與5月份持平。國家統計局工業司統計師于衛寧表示，工業企業營收持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。



*製造業利潤由降轉增*



6月份，製造業利潤改善明顯，由5月份下降4.1%轉為增長1.4%。具有「三化」（高端化、智能化、綠色化）特徵的製造業行業表現亮眼。具體來看：高端裝備製造行業中的電子專用材料製造、飛機製造、海洋工程裝備製造等行業利潤同比分別增長68.1%、19.0%、17.8%；智能消費設備製造、繪圖計算及測量儀器製造等行業利潤分別增長40.9%、12.5%；鋰離子電池製造、生物質能發電、環境監測專用儀器儀表製造等行業利潤分別增長72.8%、24.5%、22.2%。



裝備製造業對規模以上工業利潤支撐作用突出。於衛寧介紹，裝備製造業利潤由5月份下降2.9%轉為增長9.6%，拉動全部規模以上工業利潤增長3.8個百分點。



從其他指標來看，《保障中小企業款項支付條例》實施以來，工業企業整體回款效率得到提升。6月末企業應收賬款平均回收期為69.8天，較5月末有所縮短。