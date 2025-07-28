28/07/2025 16:33

《本港經濟》本港6月出口按年升11.9%，遜預期

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處公布，今年6月份本港整體出口貨值按年升11.9%，遜於市場預期的16.2%升幅，進口貨值則按年升11.1%，亦差過預估的14.7%升幅。



6月份商品整體出口貨值為4178億元，按年上升11.9%。同時，繼今年5月份錄得18.9%的按年升幅後，6月份商品進口貨值為4767億元，按年上升11.1%。今年6月份錄得有形貿易逆差589億元，相等於商品進口貨值的12.4%。



今年上半年的商品整體出口貨值按年上升12.5%。同時，商品進口貨值上升12.6%。上半年錄得有形貿易逆差1836億元，相等於商品進口貨值的7%。



經季節性調整的數字顯示，今年第二季與上一季比較，商品整體出口貨值上升2.8%。同時，商品進口貨值上升3.9%。



政府發言人表示，6月商品出口表現維持強韌。商品出口貨值按年進一步明顯增長11.9%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口繼續顯著擴張，輸往美國和歐盟的出口則下跌。



展望未來，亞洲各經濟體尤其是內地經濟繼續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續支持商品貿易表現。然而，環球貿易政策前景仍不明朗。政府會繼續密切監察情況，並保持警覺。(bi)