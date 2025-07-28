28/07/2025 18:14

【數據峰會】上海商業銀行參與數據峰會，助中小企以數鏈出海

《經濟通通訊社28日專訊》上海商業銀行表示，一直積極參與創新金融科技，推動中小企的 數碼轉型。繼去年參與金管局「戶口互聯」(IADS)等多項金融科技領域計劃後，該行今年亦獲邀參與金管局「數據峰會」，展示如何透過金融科技結合貿易及營運數據，為中小企創造競爭優勢，全力推動跨境貿易生態圈的發展。



該行去年已率先透過使用「商業數據通」(CDI)，全面簡化貸款申請及批核程序；今年4月，更獲邀成為金管局CargoX專家小組成員之一，協助推動海陸空貨運物流數據數碼化。在CargoX框架下，該行透過已連接的營運及物流數據，優化客戶跨境貿易的理財體驗，包括：透過跨境徵信及業務數據整合，解決出海中小企在跨境開戶及融資過程中的痛點，將相關流程縮短至最快5天；透過掌握實時貨運數據，包括貨物位置、運輸狀態等，確認貨運交付；銀行可預先支付貨款， 以保障買賣雙方權益，降低跨境貿易交易的糾紛風險；整合實時物流及跨行交易數據，分析貿易周期以預測現金流走勢，將融資放款時間縮短50%。



上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍表示，很高興能參與金管局的數據峰會，與業界共同推動數據型經濟發展。未來將會繼續以創新金融科技提供優質數碼銀行服務，協助中小企簡化業務流程、提升營運效率，並更有效地利用數據分析營運情況，增強競爭力，把握發展機遇。(bi)