28/07/2025 19:07

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社28日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布20大城市房價指數，料為周二（29日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的會議（至30日）。



*美國公布批發庫存，華能國電公布業績*



數據方面，周二8:30pm（本港時間．下同），美國公布6月批發庫存，月率跌幅料由0.3%收窄至0.1%。9:00pm，美國公布5月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由0.31%收窄至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:華能國際電力股份(00902)、樺欣控股(01657)、童園國際(03830)等。



另外，加拿大央行周三（30日）公布議息結果，美國同日公布第二季GDP。美儲局周四（31日）凌晨公布議息結果，日本央行同日公布議息結果，美國公布6月核心個人消費支出(PCE)物價。美國周五（1日）公布7月非農就業新增職位數據。滙控(00005)及寧德時代(03750)周三公布業績。(wa)