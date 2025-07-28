28/07/2025 10:06

積金局:強積金總資產值上月底再創新高，突破1.4萬億

《經濟通通訊社28日專訊》積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指出強積金推行超過24年，總資產值於2025年6月底再創新高，突破1.4萬億元，較十年前增加130%。



她指出，根據2024年底的數字，累積了100萬元或以上強積金的帳戶，數目達12.5萬個，較五年前6.3萬個增加一倍，體現強積金具備長線累積及增值能力。其中：累積了200萬元或以上強積金的帳戶有2.7萬個，較五年前增加接近一倍；累積了100萬元或以上強積金的帳戶中，九成（11.3萬個）是由40歲或以上的計劃成員持有，由40歲以下的打工仔女持有的帳戶則佔一成（1.2萬個）。



她表示，打工仔女能夠累積多少強積金，涉及很多不同因素。通過綜合一批自2000年12月強積金實施以來持續供款的帳戶數據，可以看到僱主與僱員雙方長期定時的強制性供款，配合自願性供款，確實發揮關鍵作用。這些「資深」帳戶中，強制性供款部分所累積的強積金平均為50萬元；當中有三成「資深」帳戶同時有自願性供款，而該等帳戶中自願性供款所累積的強積金平均為52萬元。



她提及，計劃成員在事業中段開始作自願性供款也不怕遲。再以上述情景一為例，即使之前只有強制性供款，但若從今年開始作相當於收入10%的自願性供款，預計2040年底退休時可累積 236萬元，較只繼續作強制性供款多67萬元。(bn)