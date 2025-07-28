28/07/2025 11:20
《港元利率》港元拆息普遍上升，一個月拆息重上1厘水平
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息幾乎全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報1.02321厘，是7月18日後，升10.642基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.70262厘，跌4.738基點。
隔夜息報0.56941厘，升30.084基點，是5月7日後最高；一周拆息升35.459基點，報0.79911厘，兩周則升25.976基點，報0.85976厘。
長息方面，六個月拆息升0.071基點，報2.4175厘，一年期則報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8480-7.8496之間上落，最新報7.8491。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.56941厘，升30.084基點，是5月7日後最高；一周拆息升35.459基點，報0.79911厘，兩周則升25.976基點，報0.85976厘。
長息方面，六個月拆息升0.071基點，報2.4175厘，一年期則報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8480-7.8496之間上落，最新報7.8491。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.56941
|+30.084
|一周
|0.79911
|+35.459
|兩周
|0.85976
|+25.976
|一個月
|1.02321
|+10.642
|兩個月
|1.42887
|+3.839
|三個月
|1.70262
|-4.738
|六個月
|2.4175
|+0.071
|一年
|2.88762
|-
資料來源：香港銀行公會