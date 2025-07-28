28/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.56941 +30.084 一周 0.79911 +35.459 兩周 0.85976 +25.976 一個月 1.02321 +10.642 兩個月 1.42887 +3.839 三個月 1.70262 -4.738 六個月 2.4175 +0.071 一年 2.88762 -

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息幾乎全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報1.02321厘，是7月18日後，升10.642基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.70262厘，跌4.738基點。隔夜息報0.56941厘，升30.084基點，是5月7日後最高；一周拆息升35.459基點，報0.79911厘，兩周則升25.976基點，報0.85976厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報2.4175厘，一年期則報2.88762厘。港元匯價今日在7.8480-7.8496之間上落，最新報7.8491。資料來源：香港銀行公會