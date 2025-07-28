28/07/2025 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1467 +48.00 1歐元/人民幣 8.4099 +98.00 100日圓/人民幣 4.8401 -220.00 1港元/人民幣 0.9105 +6.80 1英鎊/人民幣 9.6161 -404.00 1澳元/人民幣 4.7034 -124.00 1紐元/人民幣 4.3103 -74.00 1新加坡/人民幣 5.5850 -99.00 1瑞郎/人民幣 8.9945 +39.00 1加元/人民幣 5.2230 -177.00 1人民幣/林吉特 0.5901 +4.00 1人民幣/俄羅斯盧布 11.0812 -383.00 1人民幣/南非蘭特 2.4815 +157.00 1人民幣/韓元 193.0800 +107.00

《經濟通通訊社28日專訊》上周五美國公布的經濟數據向好，表明美聯儲可能會在恢復降息方面將保持耐心，美元震盪反彈，市場聚焦本周的中美貿易談判及美聯儲政策會議，人民幣中間價在關鍵風險釋放前料延續穩中偏強走勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1467，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創7月21日以來一周新低，與市場預測偏強近190點，上個交易日報7.1419。