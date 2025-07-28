28/07/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價報7.1467兩連跌，刷一周新低
《經濟通通訊社28日專訊》上周五美國公布的經濟數據向好，表明美聯儲可能會在恢復降息方面將保持耐心，美元震盪反彈，市場聚焦本周的中美貿易談判及美聯儲政策會議，人民幣中間價在關鍵風險釋放前料延續穩中偏強走勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1467，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創7月21日以來一周新低，與市場預測偏強近190點，上個交易日報7.1419。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1467
|+48.00
|1歐元/人民幣
|8.4099
|+98.00
|100日圓/人民幣
|4.8401
|-220.00
|1港元/人民幣
|0.9105
|+6.80
|1英鎊/人民幣
|9.6161
|-404.00
|1澳元/人民幣
|4.7034
|-124.00
|1紐元/人民幣
|4.3103
|-74.00
|1新加坡/人民幣
|5.5850
|-99.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9945
|+39.00
|1加元/人民幣
|5.2230
|-177.00
|1人民幣/林吉特
|0.5901
|+4.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0812
|-383.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4815
|+157.00
|1人民幣/韓元
|193.0800
|+107.00