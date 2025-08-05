28/07/2025 08:55

【ＡＩ】阿里發布自研AI智能眼鏡，將深度融合阿里及支付寶生態

《經濟通通訊社28日專訊》2025世界人工智能大會(WAIC)在上海召開，阿里巴巴(09988)智能信息事業群智能終端業務負責人宋剛在人工智慧終端產業發展論壇上正式發布阿里首個自研AI智能眼鏡「哇哦Quark Glasses」。



宋剛表示，作為阿里AI能力與生態協同的集大成者，該款AI眼鏡將深度融合阿里及支付寶生態，具備通義千問大模型和夸克最新AI能力，還支持高德導航、支付寶看一下支付、淘寶比價、飛豬商旅提醒等，未來還將探索在健康、辦公等場景的應用。



這是阿里自去年底整合AI To C（面向消費者的人工智能）業務後推出的首款AI產品，被內部視為阿里AI To C戰略的延伸。(ct)