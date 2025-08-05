28/07/2025 08:56

【ＡＩ】中國倡議成立世界人工智能合作組織，總部擬設上海

《經濟通通訊社28日專訊》國務院總理李強26日在上海出席2025世界人工智能大會開幕式時表示，中國高度重視人工智能全球治理，積極參與推動多雙邊合作，願向國際社會提供更多中國方案，中國政府倡議成立世界人工智能合作組織。



《新華社》稱這是中方響應全球南方呼聲、助力彌合數字和智能鴻溝、促進人工智能向善普惠發展的實際行動，初步考慮，該組織總部將設在上海。



在開幕式上，李強表示，人工智能帶來的風險挑戰引發廣泛關注，如何在發展和安全之間尋求平衡，亟需進一步凝聚共識。他認為，無論科技如何變革，都應當為人類所利用、為人類所掌控，人工智能也應當成為造福人類的國際公共產品。



*總理提三建議：開放共享、深化合作、加強各國對接*



他就此提出三點建議：一是要堅持開放共享、智能平權，讓更多國家和群體從中受益，中國願意與世界各國，特別是全球南方國家，共享發展經驗和技術產品；二是深化基礎科學和技術研發合作，加強企業和人才交流，中國願同各國聯合開展技術攻關，加大開源開放力度，推動人工智能發展邁上更高水平；三是確保人工智能在造福人類上最終修成正果，要加強各國對接協調，推動早日形成具有廣泛共識的人工智能全球治理框架和規則。



當天，大會還發表了《人工智能全球治理行動計劃》，提出十三項計劃，包括呼籲各國政府、國際組織、企業、科研院校、民間機構和公民個人等各主體積極參與、攜手合作，推動人工智能在全球範圍的普及和應用；搭建各類國際科技合作平台，降低和消除技術壁壘，共同推動AI技術創新突破等。(ry)