24,902.53
+169.08
(+0.68%)
24,838
-6
(-0.02%)
低水65
8,951.07
+57.59
(+0.65%)
5,521.07
+39.82
(+0.73%)
2,293.99億
3,617.60
+34.29
(+0.957%)
4,103.45
+32.75
(+0.805%)
11,106.96
+65.40
(+0.592%)
2,219.69
+20.45
(+0.93%)
114,788.0000
-267.0300
(-0.232%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0779
歐元最佳客戶買入價
9.0744
英鎊最佳客戶買入價
10.4480
日圓最佳客戶買入價
5.3320
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,902.53
+169.08
(+0.68%)
期指(夜)
低水65
24,838
-6
(-0.02%)
國企指數
8,951.07
+57.59
(+0.65%)
科技指數
5,521.07
+39.82
(+0.73%)
大市成交
2,293.99億
股票
2,147.63億
(93.620%)
窩輪
54.49億
(2.376%)
牛熊證
91.86億
(4.005%)
即時更新：05/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,066.53億
主板賣空
400.21億
(19.366%)
更新：05/08/2025 16:59
上証指數
成交：6,563.83億
3,617.60
+34.29
(+0.957%)
滬深300
4,103.45
+32.75
(+0.805%)
深証成指
11,106.96
+65.40
(+0.592%)
MSCI中國A50
2,219.69
+20.45
(+0.93%)
比特幣
資料由Binance提供
114,788.0000
-267.0300
(-0.232%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0918
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0779
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0744
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4480
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3320
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

海南封島挑戰美元
財智 政政經經

海南封島挑戰美元
移英前抑鬱症困擾致悲劇:留遺書揭情緒病吞噬心靈，都市人必知9...
醫學通識 健康解「迷」

移英前抑鬱症困擾致悲劇:留遺書揭情緒病吞噬心靈，都市人必知9...
澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ02577 英諾賽科01211 比亞迪股份
股票
ETF
Highlight:
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
加拿大-國際商品貿易
即將公佈
05/08/2025 20:30
前值
CAD -58.60億
市場預測
CAD -63.00億
美國-出口(月率)
即將公佈
05/08/2025 20:30
前值
-4.00%
市場預測
--
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.13%
更新：04/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處