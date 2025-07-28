28/07/2025 16:02

【關稅戰】外交部闡明中美會談立場：反對犧牲利益為代價達成交易

《經濟通通訊社28日專訊》中美即將在瑞典開始經貿會談，外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，在經貿問題上，中方的立場是一貫明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。



《路透》記者提問，關於貿易談判，歐盟表示他們與美國達成的協議並不理想，如果桌面上只有次優協議，中國是否願意接受？對此，郭嘉昆回應稱，中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，維護良好的國際經貿合作環境，遵守世貿組織的規則。同時中國堅決反對任何一方以犧牲中方的利益為代價，達成交易。(ry)