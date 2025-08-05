28/07/2025 10:32

【ＡＩ】上海向小馬易行、智行科技等發放智能網聯汽車運營牌照

《經濟通通訊社28日專訊》7月26日在第八屆世界人工智能大會(WAIC)上，上海新一批智能網聯汽車示範運營牌照正式發放，小馬易行科技(上海)有限公司、智行科技(上海)有限公司、賽可智能科技(上海)有限公司等成為首批獲准企業。



華福證券指出，今年上海發放示範運營牌照，意味著公眾可以在服務範圍內打到Robotaxi，無人駕駛技術正式從實驗室走向生活，開啟了商業化運營的新篇章。同時，傳統計程車企業將和科技企業攜手合作運營Robotaxi，實現優勢互補。隨著牌照的發放和運營的開展，將吸引更多的企業和資本投入到智能網聯汽車領域，進一步促進產業生態的完善和發展，也將加速無人駕駛技術的普及和應用。



論壇上，《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計劃》發布。計劃到2027年，基本建成全球領先的高級別自動駕駛引領區。該計劃錨定「多場景應用、多平台支撐、多生態培育」三大方向，明確提出到2027年，實現L4級自動駕駛載客突破600萬人次、載貨超過80萬標準箱，開放道路超5000公里，覆蓋區域達2000平方公里。通過資料平台、訓練基地、關鍵技術、制度政策多維協同，加快打造全球領先的高級別自動駕駛引領區。(lk)