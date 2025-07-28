28/07/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升9點子，報7.1670

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1467，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創7月21日以來一周新低，與市場預測偏強近190點，顯示監管仍有意維持中間價穩定；市場人士認為，中美談判期間人民幣中間價大概率延續整體偏穩走勢，若談判進展樂觀，即期有望小升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.1670，上個交易日即期匯率收盤報7.1679。



中美兩國高級談判代表周一將在瑞典斯德哥爾摩舉行會晤，以解決作為世界前兩大經濟體貿易戰核心的長期經濟爭端，旨在延長8月12日的關稅臨時「休戰」協議期限，避免大幅提高關稅。貿易分析人士表示，5月中旬達成的關稅休戰協議有可能再延長90天。



中金公司外匯團隊最新周度展望稱，中美即將展開新一輪貿易磋商，另外中國還將召開7月政治局會議，中國還將公布7月製造業PMI數據；另外美聯儲也將召開7月議息會議，同時美國還有7月非農數據，預計人民幣在當前水平仍有一定升值空間。(sl)