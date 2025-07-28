28/07/2025 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收跌50點子報7.1729，刷近一周低

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日 盤初短暫下跌近220點觸逾一個月新低，但很快收復多數跌幅，收報 7.1729 ，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，兩連跌，創7月22日以來近一周新低，全日在 7.1670至7.1897 之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌56點子，報 7.1742 。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1467，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創7月21日以來一周新低，與市場預測偏強近190點，顯示監管仍有意維持中間價偏強。



交易員稱，本周中美談判期間人民幣匯率大概率持穩，後續關注中美談判的實際進展，若有超預期進展，人民幣匯率彈性有望上升；此外本周中國將召開7月政治局會議，也將公布7月製造業PMI數據；另外美聯儲本周將召開7月議息會議，美國還將公布7月非農數據。



高盛認為，儘管國內經濟增速下半年可能放緩，但預計人民幣走強趨勢將持續下去，因為匯率反映了近年來大幅實際貶值後的合理調整；若全球增長保持穩定，預計中國中期的出口和順差將保持穩健，在這樣的背景下監管層將允許人民幣繼續升值，年底人民幣將回到7關口，12個月目標為6.90。(sl)

