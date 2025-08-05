28/07/2025 15:23

【ＡＩ】全球首家機器人6S店深圳開業，樂聚、宇樹等機器人表演

《經濟通通訊社28日專訊》全球首家機器人6S店今日在深圳市龍崗區阪田街道的機器人劇場開業，樂聚機器人、數字華夏、眾擎、雲深處、逐際動力、靈鍶智能、宇樹機器人這7家國內頭部企業派出機器人參與開業巡演，展示多元場景應用實力。打破傳統機器人零售單一模式，機器人6S店將機器人銷售(Sale)、機器人零配件(Sparepart)、機器人售後服務(Service)、機器人信息反饋(Survey)、機器人租賃(lease)、機器人個性化定制(Customized)六大功能整合於一店，實現供需兩端高效對接。



機器人6S店位於龍崗區阪田星河WORLD片區，該區正試點打造全國首個集機器人劇場、實驗場、園區於一體的具身智能機器人示範街區，而該示範街區目標是成為全國首個集中式機器人消費場景，涵蓋機器人餐飲、無人機配送、智能導購、無人零售等多種業態，旨在驗證技術經濟性與市場需求的契合度。



龍崗區人工智能（機器人）署署長趙冰冰介紹，機器人6S店內匯聚了上百款機器人，幾乎涵蓋了國內主流機器人廠商的產品，「我們希望加速機器人走入尋常百姓家」。(sl)