28/07/2025 18:00

【數據峰會】滙豐:成為首批完成CargoX試行交易銀行之一

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐公布，透過多元化的嶄新方案，提升數據應用，建立新一代貿易融資和商業貸款的信貸審核模式，推動香港中小企融資創新發展。作為業界先驅，滙豐成為首批完成CargoX試行交易的銀行之一。CargoX由香港金管局牽頭，屬為期數年的公私營合作項目，旨在以「商業數據通」為基礎，充分利用數據及數碼方案，提升中型及小型企業獲取貿易融資的機會。



滙豐指出，作為CargoX專家小組成員，滙豐使用港口社區系統上的貨運及交付紀錄，協助本地貨運及供應鏈服務供應商Cargoholic International Limited獲取一筆營運資金貸款。滙豐透過港口社區系統的數據，確認物流情況，從而優化貿易融資的提取流程，展現出物流數據的潛力。滙豐亦在試行交易中深入了解港口社區系統所提供的數據，有助進一步探討未來的數據連接。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐最近的Global Trade Pulse貿易調查報告顯示，四成香港企業希望透過更簡易的方式獲取量身定制的貿易融資，以應對複雜多變的全球貿易環境。該行利用數據輔助信貸審核，針對中型及小型企業在貿易融資中常見的問題，解決貿易平台高度分散所帶來的挑戰，幫助他們克服獲取足夠文件和可靠證明的困難。數據應用為貿易融資開啟新篇章，有助推動香港成為數碼貿易樞紐，並幫助企業把握增長機遇。(bn)