28/07/2025 09:16

【關稅戰】歐美達成貿易框架協議，意總理讚好，德國罵聲一片

《經濟通通訊社28日專訊》歐美達成貿易框架協議，大部分歐盟對美出口產品的關稅稅率將設為15%，各成員國對此反應不一。意大利總理梅洛尼讚好，但德國經濟界罵聲一片。



梅洛尼表示，歐盟和美國之間達成貿易協議是積極的，但她補充說，需要看到細節。



*德國經濟界：每一個百分點都嫌太多*



但德國經濟界批評聲音四起。基爾世界經濟研究所貿易政策研究中心主任辛茨尖銳指出，將關稅降至15%的協定是「一筆糟糕的交易，與特朗普政府30%的關稅威脅相差無幾。為此不惜破壞基於規則的全球貿易體系，我認為是重大戰略失誤。」



德國批發、外貿與服務聯合會(BGA)主席揚杜拉則表示，「每一個百分點的關稅都嫌太多。這種關稅加徵對我們許多商家構成生存威脅。」



芬蘭方面，外貿和發展部長塔維奧表示，「該協議雖然平息了局勢，但卻沒有帶來任何高興的理由，關稅水平依然很高。從長遠來看，這可能不是一個可持續的協議，但我們拭目以待。」(rc)