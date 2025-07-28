28/07/2025 09:53

【關稅戰】歐美達貿協，投資者預計歐洲股市將迎來上漲，歐元走高

《經濟通通訊社28日專訊》在美國和歐盟達成貿易協議後，投資者預計，當歐洲周一（28日）市場重新開盤時，汽車製造商和奢侈品製造商將引領歐洲股票市場上漲。



協議消息公布後，歐元對十國集團其他貨幣匯率走高。歐元對美元匯率上漲0.2%，至每歐元兌1.1766美元。



*對投資者是綠燈訊號*



西岱資產管理公司投資策略主管普拉薩爾表示，這項協議「足以釋放股票市場最需要的東西：可預見性。」他說：「關稅進一步提升的風險現已排除，隨之而來的是一個主要的宏觀不利因素消失。對投資者而言，這不僅是鬆了一口氣，更是一個綠燈訊號。」



紐約梅隆銀行歐洲、中東和非洲地區宏觀策略師余表示：「一旦細節敲定，市場很可能會出現一波緩解性上漲。在財報季全面展開之際，這對歐洲股票市場來說是急需的一劑強心針。」



市場焦點將集中在斯特蘭蒂斯、福士汽車和寶馬等汽車製造商，以及法雷奧和佛瑞亞等汽車零件供應商。該產業指數今年以來持平，未能搭上歐洲股票市場整體上漲的順風車。(rc)