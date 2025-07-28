25,490.45
+102.10
(+0.40%)
25,476
+114
(+0.45%)
低水14
9,157.64
+7.15
(+0.08%)
5,644.52
-33.38
(-0.59%)
1,497.25億
3,587.69
-5.97
(-0.166%)
4,119.24
-7.92
(-0.192%)
11,150.41
-17.73
(-0.159%)
2,219.70
-2.56
(-0.12%)
119,203.5000
-212.0600
(-0.178%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0961
澳元最佳客戶買入價
5.1644
歐元最佳客戶買入價
9.2445
英鎊最佳客戶買入價
10.5686
日圓最佳客戶買入價
5.3252
恒生指數
25,490.45
+102.10
(+0.40%)
期指
低水14
25,476
+114
(+0.45%)
國企指數
9,157.64
+7.15
(+0.08%)
科技指數
5,644.52
-33.38
(-0.59%)
大市成交
1,497.25億
股票
1,340.00億
(89.498%)
窩輪
60.85億
(4.064%)
牛熊證
96.39億
(6.438%)
即時更新：28/07/2025 12:45
可賣空股票總成交
2,565.98億
主板賣空
429.72億
(16.747%)
更新：25/07/2025 16:59
上証指數
成交：4,938.32億
3,587.69
-5.97
(-0.166%)
滬深300
4,119.24
-7.92
(-0.192%)
深証成指
11,150.41
-17.73
(-0.159%)
MSCI中國A50
2,219.70
-2.56
(-0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
119,203.5000
-212.0600
(-0.178%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0961
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1644
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2445
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5686
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3252
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演 西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演
文化藝術 劇場
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內...
推介度：
14/08/2025 - 24/08/2025
01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安00700 騰訊控股00388 香港交易所02628 中國人壽00005 滙豐控股
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025 10:28
關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03
貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,340.7800
+7.2100
+0.216%
XAG 白銀現貨
38.2132
+0.0409
+0.107%
更新：28/07/2025 12:40
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.7299
電匯客戶賣出
4.7112
更新：28/07/2025 12:40:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處