28/07/2025 13:49

【ＡＩ】三星與特斯拉達簽代工協議，德州工廠將生產AI6晶片

《經濟通通訊社28日專訊》三星電子在新達成的165億美元協議中，將為特斯拉生產半導體，為其代工業務帶來提振。



三星電子周一（28日）宣布，與某客戶已達成一項22.8萬億韓元的晶片生產協議，該協議將持續到2033年底。知情人士透露，特斯拉就是客戶。



馬斯克之後在X平台發帖證實報道屬實，還在另一條帖子中表示，「三星在德州的工廠將生產特斯拉下一代AI6晶片，目前三星在生產AI4晶片」，並稱「台積電將先在台灣生產剛剛設計完成的AI5晶片，然後在亞利桑那州生產。」



三星不僅自主生產記憶晶片，還為客戶代工生產半導體，但在晶片生產領域的市佔有率不斷下滑，難以獲得足夠訂單來充分利用其代工產能。(rc)