28/07/2025 14:20

【關稅戰】日本對美5500億美元投資，僅1-2%屬於實際投資

《經濟通通訊社28日專訊》日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，日方預計最近同意的5500億美元對美投資承諾中，僅1-2%是實際投資，其餘大部分將以貸款形式提供。



同時，他表示透過與美國達成貿易協議降低關稅，日本將由此節省約10萬億日圓（680億美元）。



赤澤亮正上周六（26日）晚間對NHK表示，5500億美元投資框架將由日本政府支持的金融機構提供的投資、貸款和貸款擔保組成。他表示，其中投資部分將佔1%或2%，美日將以90:10的比例分享投資利潤。他補充道，日本最初提出的分成比例是50:50。



*赤澤亮正：日方做出的讓步比乍看的少*



5500億美元投資是美日宣布的貿易協議的核心內容，但赤澤亮正透露的細節表明，日方做出的讓步可能遠比乍看要少。



他表示：「不是要把5500億美元現金送給美國。讓美國拿走90%而不是50%的利潤，我認為日本的損失最多也就幾百億日圓。外界的說法各式各樣，有人說出賣了日本，但他們錯了。」



他表示，對於透過該計劃提供的貸款，日方只收取利息；而對於貸款擔保，如果沒有發生任何問題，日方也將只收取費用。「就這部分而言，日本是在賺錢。」(rc)