25,555.59
+167.24
(+0.66%)
25,533
+171
(+0.67%)
低水23
9,173.64
+23.15
(+0.25%)
5,659.13
-18.77
(-0.33%)
2,332.11億
3,597.94
+4.28
(+0.119%)
4,135.82
+8.66
(+0.210%)
11,217.58
+49.44
(+0.443%)
2,230.63
+8.37
(+0.38%)
118,902.5000
-513.0600
(-0.430%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0961
澳元最佳客戶買入價
5.1391
歐元最佳客戶買入價
9.2019
英鎊最佳客戶買入價
10.5514
日圓最佳客戶買入價
5.3120
恒生指數
25,555.59
+167.24
(+0.66%)
期指
低水23
25,533
+171
(+0.67%)
國企指數
9,173.64
+23.15
(+0.25%)
科技指數
5,659.13
-18.77
(-0.33%)
大市成交
2,332.11億
股票
2,156.01億
(92.449%)
窩輪
70.48億
(3.022%)
牛熊證
105.62億
(4.529%)
即時更新：28/07/2025 15:47
可賣空股票總成交
1,292.30億
主板賣空
224.38億
(17.363%)
半日數據，更新：28/07/2025 12:40
上証指數
成交：7,612.65億
3,597.94
+4.28
(+0.119%)
滬深300
4,135.82
+8.66
(+0.210%)
深証成指
11,217.58
+49.44
(+0.443%)
MSCI中國A50
2,230.63
+8.37
(+0.38%)
比特幣
資料由Binance提供
118,902.5000
-513.0600
(-0.430%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0961
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1391
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2019
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5514
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3120
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

仲量聯行曾煥平：中小型發展商債務危機不容忽視，樓市未過黑暗期
藍營捲罷免潮，焉知非福
世事政情 台灣熱話

藍營捲罷免潮，焉知非福
女途人昏厥救人好心男施心外壓反被質疑「胸襲」，解析心肺復甦法...
醫學通識 健康解「迷」

女途人昏厥救人好心男施心外壓反被質疑「胸襲」，解析心肺復甦法...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股02318 中國平安00388 香港交易所00005 滙豐控股02628 中國人壽
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025 10:28
關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03
貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.40%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：25/07/2025 16:15
即將公佈經濟數據
香港-出口(年率)
即將公佈
28/07/2025 16:30
前值
15.50%
市場預測
16.40%
香港-進口(年率)
即將公佈
28/07/2025 16:30
前值
18.90%
市場預測
15.10%
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處