29/07/2025 17:20

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社29日專訊》市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指昨日（28日）先升後跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。道指收市跌64.36點或0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點或0.33%，報21178.58點。港股方面，恒生指數收市報25524，跌37點或0.1%，成交2670億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的會議（至30日）。



數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布6月批發庫存，月率跌幅料由0.3%收窄至0.1%。9:00pm，美國公布5月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由0.31%收窄至0.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：AstraZeneca PLC(US.AZN)、波音(US.BA)、默沙東(US.MRK)、寶潔(US.PG)、聯合健康(US.UNH)、維薩卡(US.V)等。(wa)