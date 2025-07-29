29/07/2025 08:28

【開市Ｇｏ】傳美暫停對華科技限制，中央呵護育兒，藥明康德盈喜

2025年7月29日【要聞盤點】



1、道指日內先升後倒跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指收市倒跌64.36點，跌幅為0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點，或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點，或0.33%，報21178.58點。納指盤中一度高見21202.18點，標普500指數曾升至6401.07點，兩者再創盤中新高。中國金龍指數跌53點。日經期貨截至上午7時56分上升5點。



2、中美經貿團隊周一在斯德哥爾摩展開新一輪會談，據美國財政部發言人稱，雙方首日談判已結束，周二將繼續磋商。美國總統特朗普於會談前透露，雙方已非常接近達成一項重大協議。



3、中美談判期間，英國《金融時報》引述消息指，美國已凍結對中國科技出口限制，以避免影響貿易磋商，確保協議達成。



4、美國總統特朗普宣布，縮短俄羅斯總統普京與烏克蘭達成和平協議限期至10至12天。他此前稱，若未達成協議，俄羅斯將面臨美國經濟制裁。



5、馬來西亞總理稱，泰國與柬埔寨同意停火，協定於當地時間28日午夜生效，雙方領導人均證實達成一致。



6、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒每孩每年補貼3600元，預計惠及逾2千萬家庭，相關發布會將於今日下午2時舉行。



7、2025年全國工信部門座談會在京召開，強調新能源汽車行業整治成效，加強光伏治理，推動落後產能退出及國家標準體系建設。



8、香港6月出口按年增長11.9%，連升16個月但低於預期；進口按年增長11.1%，亦低於市場預期；貿易帳赤字589億元，擴大至前值的兩倍以上。





【焦點股】



嬰孩概念股：錦欣生殖(01951)、愛帝宮(00286)、貝康醫療-B(02170)

- 內地育兒補貼落地，3歲前每孩每年領取3600元人民幣，每年惠及2千多萬家庭



藥明康德(02359)

- 料中期多賺96%息，上調全年收入增長



中興通訊(00763)

- 擬發CB籌近36億人幣，最多換發15%H股



同源康醫藥(02410)

- 擬折讓19%配股淨籌1.55億元強化研發及產品



浪潮數字(00596)

- 料中期淨利潤升最多81%



中升控股(00881)

- 提早贖回債券，未還本金1.58億美元



華領醫藥(02552)

- 料中期虧轉賺12億人民幣



中國有色礦業(01258)

- 料中期利潤升18%



順豐同城(09699)

- 9954萬人幣增持自動駕駛研發商至16%



粉筆(02469)

- 上周遭騰訊三度減持，持股降至5%以下



寧德時代(03750)

- 集團滑板底盤子公司時代智能將完成首輪融資



集海資源(02489)

- 鄧格莊礦發生礦區頂板事故，一名工人在進行排險作業時被浮石砸傷身亡





【油金報價】



紐約期油上升0.39%，報66.97美元/桶



布倫特期油上升0.03%，報69.59美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報3314.00美元/盎司



黃金期貨下跌0.01%，報3366.40美元/盎司