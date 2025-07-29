29/07/2025 08:28
【開市Ｇｏ】傳美暫停對華科技限制，中央呵護育兒，藥明康德盈喜
2025年7月29日【要聞盤點】
1、道指日內先升後倒跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指收市倒跌64.36點，跌幅為0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點，或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點，或0.33%，報21178.58點。納指盤中一度高見21202.18點，標普500指數曾升至6401.07點，兩者再創盤中新高。中國金龍指數跌53點。日經期貨截至上午7時56分上升5點。
2、中美經貿團隊周一在斯德哥爾摩展開新一輪會談，據美國財政部發言人稱，雙方首日談判已結束，周二將繼續磋商。美國總統特朗普於會談前透露，雙方已非常接近達成一項重大協議。
3、中美談判期間，英國《金融時報》引述消息指，美國已凍結對中國科技出口限制，以避免影響貿易磋商，確保協議達成。
4、美國總統特朗普宣布，縮短俄羅斯總統普京與烏克蘭達成和平協議限期至10至12天。他此前稱，若未達成協議，俄羅斯將面臨美國經濟制裁。
5、馬來西亞總理稱，泰國與柬埔寨同意停火，協定於當地時間28日午夜生效，雙方領導人均證實達成一致。
6、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒每孩每年補貼3600元，預計惠及逾2千萬家庭，相關發布會將於今日下午2時舉行。
7、2025年全國工信部門座談會在京召開，強調新能源汽車行業整治成效，加強光伏治理，推動落後產能退出及國家標準體系建設。
8、香港6月出口按年增長11.9%，連升16個月但低於預期；進口按年增長11.1%，亦低於市場預期；貿易帳赤字589億元，擴大至前值的兩倍以上。
【焦點股】
嬰孩概念股：錦欣生殖(01951)、愛帝宮(00286)、貝康醫療-B(02170)
- 內地育兒補貼落地，3歲前每孩每年領取3600元人民幣，每年惠及2千多萬家庭
藥明康德(02359)
- 料中期多賺96%息，上調全年收入增長
中興通訊(00763)
- 擬發CB籌近36億人幣，最多換發15%H股
同源康醫藥(02410)
- 擬折讓19%配股淨籌1.55億元強化研發及產品
浪潮數字(00596)
- 料中期淨利潤升最多81%
中升控股(00881)
- 提早贖回債券，未還本金1.58億美元
華領醫藥(02552)
- 料中期虧轉賺12億人民幣
中國有色礦業(01258)
- 料中期利潤升18%
順豐同城(09699)
- 9954萬人幣增持自動駕駛研發商至16%
粉筆(02469)
- 上周遭騰訊三度減持，持股降至5%以下
寧德時代(03750)
- 集團滑板底盤子公司時代智能將完成首輪融資
集海資源(02489)
- 鄧格莊礦發生礦區頂板事故，一名工人在進行排險作業時被浮石砸傷身亡
【油金報價】
紐約期油上升0.39%，報66.97美元/桶
布倫特期油上升0.03%，報69.59美元/桶
黃金現貨下跌0.02%，報3314.00美元/盎司
黃金期貨下跌0.01%，報3366.40美元/盎司
1、道指日內先升後倒跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指收市倒跌64.36點，跌幅為0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點，或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點，或0.33%，報21178.58點。納指盤中一度高見21202.18點，標普500指數曾升至6401.07點，兩者再創盤中新高。中國金龍指數跌53點。日經期貨截至上午7時56分上升5點。
2、中美經貿團隊周一在斯德哥爾摩展開新一輪會談，據美國財政部發言人稱，雙方首日談判已結束，周二將繼續磋商。美國總統特朗普於會談前透露，雙方已非常接近達成一項重大協議。
3、中美談判期間，英國《金融時報》引述消息指，美國已凍結對中國科技出口限制，以避免影響貿易磋商，確保協議達成。
4、美國總統特朗普宣布，縮短俄羅斯總統普京與烏克蘭達成和平協議限期至10至12天。他此前稱，若未達成協議，俄羅斯將面臨美國經濟制裁。
5、馬來西亞總理稱，泰國與柬埔寨同意停火，協定於當地時間28日午夜生效，雙方領導人均證實達成一致。
6、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒每孩每年補貼3600元，預計惠及逾2千萬家庭，相關發布會將於今日下午2時舉行。
7、2025年全國工信部門座談會在京召開，強調新能源汽車行業整治成效，加強光伏治理，推動落後產能退出及國家標準體系建設。
8、香港6月出口按年增長11.9%，連升16個月但低於預期；進口按年增長11.1%，亦低於市場預期；貿易帳赤字589億元，擴大至前值的兩倍以上。
【焦點股】
嬰孩概念股：錦欣生殖(01951)、愛帝宮(00286)、貝康醫療-B(02170)
- 內地育兒補貼落地，3歲前每孩每年領取3600元人民幣，每年惠及2千多萬家庭
藥明康德(02359)
- 料中期多賺96%息，上調全年收入增長
中興通訊(00763)
- 擬發CB籌近36億人幣，最多換發15%H股
同源康醫藥(02410)
- 擬折讓19%配股淨籌1.55億元強化研發及產品
浪潮數字(00596)
- 料中期淨利潤升最多81%
中升控股(00881)
- 提早贖回債券，未還本金1.58億美元
華領醫藥(02552)
- 料中期虧轉賺12億人民幣
中國有色礦業(01258)
- 料中期利潤升18%
順豐同城(09699)
- 9954萬人幣增持自動駕駛研發商至16%
粉筆(02469)
- 上周遭騰訊三度減持，持股降至5%以下
寧德時代(03750)
- 集團滑板底盤子公司時代智能將完成首輪融資
集海資源(02489)
- 鄧格莊礦發生礦區頂板事故，一名工人在進行排險作業時被浮石砸傷身亡
【油金報價】
紐約期油上升0.39%，報66.97美元/桶
布倫特期油上升0.03%，報69.59美元/桶
黃金現貨下跌0.02%，報3314.00美元/盎司
黃金期貨下跌0.01%，報3366.40美元/盎司