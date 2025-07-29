29/07/2025 08:27

【關稅戰】中美經貿首日會談持續逾5小時，美媒稱會談將為期兩天

《經濟通通訊社29日專訊》當地時間7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。國務院副總理何立峰擔任中美經貿會談中方牽頭人，與美國財政部長貝森特首日會晤。據《路透》報道，首日會談持續超過5小時，於傍晚結束。雙方談判代表會後未有回應記者提問，隨即離開了開會現場瑞典首相府。



*或為「習特會」鋪路*



中美將在周二繼續磋商。美國企業界密切關注會談成果表述，尤其關注潛在的美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤動向，以及目前關稅休戰期可以延長多久。



這是繼瑞士日內瓦、英國倫敦之後，中美再就經貿問題舉行會談，據《美聯社》報道，貝森特和何立峰本輪會談將為期兩天。美國總統特朗普設下8月12日為兩國的關稅談判限期。(ew)