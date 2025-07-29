29/07/2025 16:45

【穩定幣】金管局：有意申請牌照機構應於9月底或之前提交申請

《經濟通通訊社29日專訊》香港金管局今日就2025年8月1日起實施的穩定幣發行人監管制度發布文件，包括《持牌穩定幣發行人監管指引》諮詢總結及該指引；《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（持牌穩定幣發行人適用）》諮詢總結及該指引；與發牌制度及申請程序相關的《穩定幣發行人發牌制度摘要說明》；及《原有穩定幣發行人過渡條文摘要說明》。



局方指出，兩套指引於2025年8月1日刊憲。隨著監管制度正式生效，市場參與者應遵守《穩定幣條例》及相關指引。金管局鼓勵有意申請牌照的機構於2025年8月31日（星期日）或之前 聯繫金管局，讓金管局可傳達監管期望並適當提供反饋。



發牌將是一個持續進行的過程，如個別機構認為已準備充分並希望盡早獲得考慮，應於2025年9月30日（星期二）或之前向金管局提交申請。



*截至今日尚未發出任何牌照*



金管局提醒市場參與者，在進行公眾溝通時應謹慎行事，避免發表可能被誤解或造成不切實際期望的言論。其中，根據《穩定幣條例》，虛假聲稱自己為持牌人或申請人均屬違法。



截至今日，金管局尚未發出任何牌照。公眾日後可參閱金管局網站上公布的持牌穩定幣發行人紀錄冊。公眾應對任何聲稱在香港受到監管或持牌的穩定幣發行人，以及聲稱正在申請牌照的人士保持警惕。公眾如持有無牌穩定幣，須自行承擔風險。(bn)