29/07/2025 17:39

【穩定幣】金管局：初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡沫化趨勢

《經濟通通訊社29日專訊》穩定幣發行人監管制度將於8月1日起實施，金管局副總裁陳維民表示，初階段只會發出數個牌照，即使取得牌照對公司短期盈利仍有不確定性，建議投資者在消化市場「利好」消息時應保持冷靜和獨立思考，注意穩定幣概念泡沫化趨勢，小心市場過度亢奮的情緒。



金管局助理總裁（貨幣管理）何漢傑表示，在發牌要求方面，有三方面的要求，包括合規性、具體性及可持續性，而在牌照申請流程方面會採取循序漸進方式，金管局專責小組會審視收到的資料，按其成熟程度要求申請機構提供詳細資料和補充資料，之後專責小組向金融管理專員提交建議的首階段發牌名單，供專員決定，其後公布首階段獲發牌照的數個穩定幣發行人。



*金管局不擬公布向其表達意願或提交申請機構名單*



何漢傑指出，金管局不擬公布向其表達意願或提交申請的機構名單，而首階段未獲發牌照而又有意繼續申請的機構，金管局會與其保持適當溝通。



金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，目前業界使用的持續監察工具，未能令金管局完全信納相關的管控措施能有效減低洗錢風險，業界亦沒有提出其他有效方案，而國際組織，如國際清算銀行等，強調防範穩定幣洗錢風險的重要性，金管局因此採取風險為本但謹慎的做法，制定適用於持牌人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集風險規定。(bn)