25,524.45
-37.68
(-0.15%)
25,489
-16
(-0.06%)
低水35
9,145.92
-31.23
(-0.34%)
5,644.38
-19.64
(-0.35%)
2,670.10億
3,609.71
+11.77
(+0.327%)
4,152.02
+16.20
(+0.392%)
11,289.41
+71.83
(+0.640%)
2,236.92
+6.29
(+0.28%)
118,995.4900
+933.1700
(0.790%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1160
歐元最佳客戶買入價
9.0832
英鎊最佳客戶買入價
10.4718
日圓最佳客戶買入價
5.2927
恒生指數
25,524.45
-37.68
(-0.15%)
期指
低水35
25,489
-16
(-0.06%)
國企指數
9,145.92
-31.23
(-0.34%)
科技指數
5,644.38
-19.64
(-0.35%)
大市成交
2,670.10億
股票
2,529.53億
(94.736%)
窩輪
62.29億
(2.333%)
牛熊證
78.27億
(2.931%)
即時更新：29/07/2025 16:16
可賣空股票總成交
1,263.77億
主板賣空
176.24億
(13.946%)
半日數據，更新：29/07/2025 12:40
上証指數
成交：7,936.06億
3,609.71
+11.77
(+0.327%)
滬深300
4,152.02
+16.20
(+0.392%)
深証成指
11,289.41
+71.83
(+0.640%)
MSCI中國A50
2,236.92
+6.29
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
118,995.4900
+933.1700
(0.790%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1160
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0832
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4718
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2927
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

🌊特朗普再公布新關稅稅率 🏠地產商水緊 樓市仲未過黑暗時期？📣峰岹科技、藍思科技掛牌後部署
尖沙咀紳士服裝Hidden Gem！兩大日本業界大師到場坐鎮...
Fashion The Dapper Style

尖沙咀紳士服裝Hidden Gem！兩大日本業界大師到場坐鎮...
前列腺癌|泰山確診前列腺癌四期，抗癌半年病情受控，樂觀面對與...
醫學通識 健康解「迷」

前列腺癌|泰山確診前列腺癌四期，抗癌半年病情受控，樂觀面對與...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股02318 中國平安
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

關稅戰 | 中美經貿首日會談持續逾5小時，美媒稱會談將為期兩...

29/07/2025 09:41
關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00
大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
即將公佈經濟數據
法國-總求職人數
即將公佈
29/07/2025 18:00
前值
3.19百萬
市場預測
--
美國-批發庫存(月率)
即將公佈
29/07/2025 20:30
前值
-0.30%
市場預測
-0.10%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處