29/07/2025 15:45

渣打與阿里巴巴簽戰略合作備忘錄，加快金融服務與AI技術融合

《經濟通通訊社29日專訊》渣打集團(02888)與阿里巴巴(09988)正式簽署戰略合作備忘錄(MOU)，雙方將合作加快推進金融服務與人工智能(AI)技術的深度融合。



阿里雲將協助渣打提升營運效率和客戶體驗，渣打將透過阿里雲AI技術和解決方案，提升行業競爭力。計劃涵蓋開發AI驅動客戶服務和銷售推薦，實現AI風險管理與合規自動化流程，及透過研討會和認證合作提升自身團隊AI技能。渣打將提供一系列綜合定製化服務，以滿足阿里巴巴業務需求，包括金融及供應鏈融資支持、跨境資金管理解決方案，將加深雙方在金融市場合作，積極強化在可持續發展和可持續金融領域的合作。



渣打行政總裁溫拓思表示，AI等前沿科技正帶動商業模式的變革，集團大力投資該領域，助力重塑金融業未來。透過深化合作關係，將共同推動變革創新，將充分釋放AI技術潛能，推動創新升級。



阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，從教育、醫療健康以至科學研究，AI已展現出推動轉型變革強大潛力，與渣打合作共同推動金融領域轉型。(bi)