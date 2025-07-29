29/07/2025 19:06

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

《經濟通通訊社29日專訊》加拿大央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至31日）。周三本港時間7:20am，澳洲央行副總裁豪澤在Barrenjoey經濟論壇參加爐邊談話。晚上9:45pm，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。



*歐元區公布第二季GDP，美國公布ADP就業變動*



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布第二季消費者物價指數，季率升幅料由0.9%收窄至0.8%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%；6月消費者物價指數年率升幅料維持於2.1%。2:00pm，德國公布6月零售銷售，月率料由下滑0.9%改善至升0.5%。4:00pm，德國公布第二季國內生產總值，年率料由持平升上0.2%，經季節調整季率料由0.4%逆轉至下滑0.1%。5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.2%；7月消費者信心指數。8:15pm，美國公布7月ADP就業變動，料由負3.3萬升至7.5萬。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2.2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.5%。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.8%收窄至0.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、恒隆地產(00101)、百威亞太(01876)、新東方-S(09901)等。(wa)