29/07/2025 13:30

【穩定幣】抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

《經濟通通訊社記者許英略29日報道》香港《穩定幣條例》將於8月1日生效。回顧穩定幣於2014年問世時，被視為加密貨幣的「法幣」，今已搖身一變已成為去中心化金融(DeFi)、現實世界資產(RWA)代幣化背後的關鍵基礎設施，只消約10年時間。不過，它於初期缺乏監管而暗藏風險，甚至淪為詐騙溫床，引發全球加速監管，香港、美國及歐洲相繼發布相關條例，力求規範穩定幣市場。



香港積極探索港元穩定幣及離岸人民幣穩定幣，冀挑戰美元主導地位，推動人民幣國際化，並結合RWA代幣化，為跨境支付及數位金融開闢新機遇。



*可分四大類；結算更高效*



穩定幣出現時，概念為與一法定貨幣或資產掛勾，可解決加密貨幣，例如比特幣價格波動過大問題，且更適宜用作交易媒介及價值儲存工具。



該幣可根據穩定性分為四類，包括法定貨幣抵押、加密貨幣抵押、商品抵押及算法穩定幣。其中，以法定貨幣穩定幣顧名思義是以1:1法定貨幣儲備支持，如Tether的USDT；Circle的USDC，風險較低。加密貨幣及商品抵押如是，掛勾黃金或石油等實物資產。而最後一種算法穩定幣則透過智能合約調節供需，無實物抵押，風險較高，例如下文將會提到，而最終「爆煲」的UST。



穩定幣特色在於具備低成本、即時結算及全球化優勢，除點對點交易以外，亦繞過傳統銀行體系，於全球7x24小時全時，且基於區塊鏈低成本實時清算，促使其脫離如SWIFT系統的銀行清算網絡，資金流通效率提到。



*去中心化下，穩定幣亦變「搵丁」*



不過，穩定幣卻在去中心化場境下，風險亦不亞於其他加密貨幣，穩定幣亦變「搵丁」，促使全球加強監管工作。例如較早前內地爆出穩定幣騙案，一個名為「鑫慷嘉」的理財平台爆雷，苦主多達200萬會員，涉款金額高達130億元人民幣，但與傳統「龐氏騙局」不同，平台使用USDT交易，因穩定幣自由流通、去中心化，因此騙徒將巨款調到海外，難以追查，最後只留下疑是該平台的創辦人「我只是拿走了你們不配擁有的財富」信息。



另一方面，算法穩定幣亦曾引發UST崩盤事件，連帶拖累其他穩定幣種幣價短暫脫勾，亦引爆加密貨幣公司破產潮。上述一連串事件推動了全球穩定幣監管的加速，不論是香港即將生效的《穩定幣條例》；美國的《GENIUS法案》及歐盟的MiCA法規均要求穩定幣背後有足夠儲備支持，並接受定期審計。



*香港加入推動人民幣國際化，與美分庭抗禮*



至於香港為何跟隨美國，加入監管發行穩定幣的行列。據了解，市場憧憬香港可以港幣穩定幣，甚至是潛在推出離岸人民幣穩定幣，加強人民幣國際化，在美元主導的穩定幣市場分一杯羹，甚至分庭抗禮，續「去美元化」。資料顯示，美國發行的法幣抵押型穩定幣主導市場，錨定美元的穩定幣USDT、USDC佔全球穩定幣市場98%，顯示集中化趨勢。



至於日後，穩定幣可以在哪使用？暫時已知應用場景分別包括跨境支付、DeFi、投資交易及避險工具。其中，以穩定幣作支付和匯款即時可完成轉帳，避免利率波動，優於傳統銀行交易。而本港財經事務及庫務局局長許正宇則稱，港元穩定幣應用場景相信以跨境支付為主，由於以區塊鏈技術為基礎並與法定貨幣掛勾的穩定幣，有助解決很多發展中國家本幣滙率波動、通脹問題。



在香港，與穩定幣一同獲熱烈討論的是RWA代幣化，由穩定幣推動實體資產，如地產、債券代幣化上鏈，實現透明、去中心化投資，若結合人民幣資產上鏈，則可提升離岸人民幣停泊及資產管理的金融產品，調高人民幣在全球外滙儲備佔比，亦同時為內地企業「打開」國際融資通道。



*金管局發聲指市場炒作過度*



今年以來，美國政府，亦即美國總統特朗普多次倡議要成立的美國加密貨幣戰略儲備，亦熱衷於發行穩定幣，令今年市場對加密貨幣認受性上升至另一高度，當然亦為有債務危機的美債尋找新買家。面對美元霸權延伸來勢洶洶，內地政府亦開始關注穩定幣作為數位金融基礎設施的潛力，特別是與人民幣掛勾的穩定幣，旨在提升人民幣在國際支付中的地位，對抗美元穩定幣的主導全面，相信首階段是以香港為試驗場。



不過，市民亦因此熱衷炒作穩定幣相關股票，令金管局總裁余偉文直言，穩定幣討論熱度降溫力度仍需加強，又指值得關注泡沫化趨勢。消息指，金管局擬要求有意穩定幣牌照申請者先聯絡金管局團隊，以待當局了解公司背景及架構、資本能力等，以增加效率及提升申請質素，以防有人草草遞表即對外宣傳，並進行炒作。



本港《穩定幣條例》即將生效，至於香港市民持有穩定幣有沒有好處；港元穩定幣是否安全，則留待下回分解。