29/07/2025 13:30

【穩定幣】學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

《經濟通通訊社記者林倬樑29日專訊》香港《穩定幣條例》將於8月1日生效，市民關心持有穩定幣是否安全，亦不知有沒有好處，加上相關股份被市場炒作，引致監管機構發聲降溫。對於香港加入監管發行穩定幣行列，經濟學者袁偉基認為，香港作為國際金融中心有必要發展穩定幣政策，因為各經濟體正在跨境貿易中尋找美元替代品，加上特朗普再任美國總統導致地緣政治出現波動，故全球發展穩定幣為大勢所趨。



*袁偉基：香港有條件用穩定幣掛勾人民幣資產*



袁偉基表示，港府現時要求穩定幣發行商要有足夠儲備，即確保所發行的穩定幣與相關資產達致一比一掛勾，但是沒有硬性規定掛勾資產一定是美元，即代表本港日後流通的穩定幣可以掛勾港元或人民幣資產。他提及，香港是最大的離岸人民幣業務中心，因此日後有條件使用部分穩定幣與人民幣進行掛勾。



*散戶或可用穩定幣買虛擬資產或油金資產*



香港政府官員早前透露，首階段只會批出小量穩定幣牌照，並對發行商的發牌設有相當高的門檻。袁偉基預料，香港穩定幣條例將會相對較審慎，具高透明度、高監管性、反洗黑錢等特性，並估計香港散戶可以透過穩定幣購買虛擬資產，甚至購買黃金、原油等實體資產。不過他亦提醒，穩定幣理論上沒有利息及升值潛力，故不應當作虛擬資產進行炒賣。



*須提防穩定幣概念股「點石成金」*



有部分穩定幣概念股在披露有意申請牌照後，股價隨即便急升數倍。金管局總裁余偉文早前亦曾於網上發文指，關注市場對穩定幣發展過度概念化和泡沫化趨勢，特別是近期穩定幣概念熱炒，市場出現過度亢奮，只要上市公司宣稱有意開拓穩定幣業務即「點石成金」，股價應聲上漲、股票交易量大增，大大提升公司知名度。



袁偉基表示，香港對穩定幣發行者要求很高。除了需要有足夠資本，在系統中央化、網絡安全技術、反洗黑錢機制等技術層面亦需要配合得到，相關技術並不是一般科技公司能夠做到。他提醒，散戶投資相關穩定幣概念股時，需要細心查明相關企業背景，考慮其規模、經驗、夥拍企業等因素。至於港府亦有必要加大投資者教育，同時提升穩定幣發行商的透明度。



*穩定幣投資憧憬全時交易*



至於市場上，剛剛新推代幣化貨幣基金的華夏基金（香港）行政總裁甘添指出，雖然其人民幣化幣化基金產品在現行監管下，未能銷售至在岸人民幣市場，只能在香港及境外市場銷售，但他表示，該產品亦是為了迎接一旦離岸人民幣穩定幣(CNHC)獲批發行。他本人亦看好離岸人民幣資金池規模可以倍數幅度增長。



他續稱，穩定幣實際上已在很多國家應用及交易，在區塊鏈及智能合約應用下，穩定幣最有可能實現場景為跨境金融及結算，預期初期會應用於跨境貿易，且料明年起，更多主流機構會進入代幣化資產發行行列，或是於未來，所有金融產品均會上鏈（區塊鏈），造就每周七天每天二十四小時(24/7)全時交易，甚至會有代幣化股票、債券基金。



星路科技首席執行官蔡華則表示，預計標準化資產會是兩三年內市場偏好的RWA類型，料貨幣基金RWA代幣化之後，會是債券、風險評級相對較佳的基金、票據等產品，再之後才會是實物資產。



*無損聯匯，惟大行憂一旦發生擠提危機*



當每一元港元穩定幣被創造，發行人需要持有儲備，因此港元穩定幣發行將不會影響體系港元總量，但須留意的是，仍須留有足夠儲備以支撐聯繫匯率制度。滙豐環球研究報告指出，一旦穩定幣出現「擠提」，仍有可能衝擊香港金融市場。



報告指出，一旦穩定幣遭用戶「擠提」，即用戶集中贖回，發行人被迫迅速拋售持有儲備來應付資金需求，仍可能對香港金融市場產生一定影響。若儲備以港元持有，可能令相關港元資產價格出現波動；若儲備以美元持有，則或對美元兌港元匯率帶來短期波動。當然發行人應有嚴格的儲備與託管要求，可以降低相關風險，但該行仍稱無法完全免除，相信金管局會對此密切關注。



報告續指出，香港在穩定幣方面的經驗可作為試驗平台，讓內地監管機構了解這個生態系統如何影響經濟、金融市場、企業行為和消費者。此外，未來可能會看到與人民幣掛勾的穩定幣，最有可能在初期與離岸人民幣掛勾，並用於一些跨境貿易支付，也可能用於機構投資者的代幣化資產交易。這將符合人民幣國際化的策略，並有助於解決美元在數字資產領域主導地位的潛在疑慮。