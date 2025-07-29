29/07/2025 15:29

【美國議息】普徠仕料美聯儲本月維持利率不變，料10月或會減息

《經濟通通訊社29日專訊》即將舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，預期FOMC將維持利率在4.25厘至4.5厘不變。此次會議最值得關注的是Waller和Bowman兩位理事可能持異議，這是她的基本預期。市場料將此解讀為鴿派訊號，並進一步揣測待更多特朗普任命的理事於2026年第一季加入聯儲局理事會後，利率下調步伐將加快。



對於聯儲局前景展望，她提及，最新數據顯示通脹頑固程度超出預期，但未足以令FOMC鷹派官員在七月會議上突然轉向。她認為鮑威爾主席和大多數FOMC官員希望市場繼續預期年內約有兩次減息，以保持政策靈活性，同時為應對日益對立的白宮態度提供政治緩衝。委員會內的鴿派（Waller和Bowman理事）官員可能會認為，關稅相關通脹已被其他因素抵銷，並以中性利率接近3%為由，論證當前貨幣政策過於緊縮而支持減息。



她指出，自6月FOMC會議以來，經濟增長和就業市場的風險平衡已轉趨正面，而關稅效應對通脹的影響得到確認、經濟下行風險減少以及美元持續疲軟，令通脹風險略微偏向上行。



她提及，展望今年餘下時間，通脹料持續頑固，而鑑於通脹前景處於微妙平衡，貿然減息可能被視為政策失誤。她認為鮑威爾主席將嘗試引導委員會推遲下一次減息，她認為10月減息的可能性高於9月。(bn)