29/07/2025 11:48

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.48315 -8.626 一周 0.83167 +3.256 兩周 0.87292 +1.316 一個月 1.02143 -0.178 兩個月 1.42958 +0.071 三個月 1.70214 -0.048 六個月 2.38691 -3.059 一年 2.85524 -3.238

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.02143厘，是7月25日後最低，跌0.178基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.70214厘，跌0.048基點。隔夜息報0.48315厘，跌8.626基點；一周拆息升3.256基點，報0.83167厘，兩周則升1.316基點，報0.87292厘。長息方面，六個月拆息跌3.059基點，報2.38691厘，一年期則報2.85524厘，跌3.238厘。港元匯價今日在7.8492-7.8498之間上落，最新報7.8498。資料來源：香港銀行公會