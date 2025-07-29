29/07/2025 11:48
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息轉跌
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.02143厘，是7月25日後最低，跌0.178基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.70214厘，跌0.048基點。
隔夜息報0.48315厘，跌8.626基點；一周拆息升3.256基點，報0.83167厘，兩周則升1.316基點，報0.87292厘。
長息方面，六個月拆息跌3.059基點，報2.38691厘，一年期則報2.85524厘，跌3.238厘。
港元匯價今日在7.8492-7.8498之間上落，最新報7.8498。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.48315厘，跌8.626基點；一周拆息升3.256基點，報0.83167厘，兩周則升1.316基點，報0.87292厘。
長息方面，六個月拆息跌3.059基點，報2.38691厘，一年期則報2.85524厘，跌3.238厘。
港元匯價今日在7.8492-7.8498之間上落，最新報7.8498。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.48315
|-8.626
|一周
|0.83167
|+3.256
|兩周
|0.87292
|+1.316
|一個月
|1.02143
|-0.178
|兩個月
|1.42958
|+0.071
|三個月
|1.70214
|-0.048
|六個月
|2.38691
|-3.059
|一年
|2.85524
|-3.238
資料來源：香港銀行公會