29/07/2025 11:13

《真知灼見－溫灼培》歐盟承諾每年購2500億美國能源

《真知灼見》在周日（27日），歐美雙方終於就關稅問題達成框架協議。市場特別關注的幾個要點，包括美國將對大部分歐盟進口商品的關稅降低至15%，以及歐盟將向美國本土投資6000億元（美元．下同），並購買高達7500億元的能源和軍備。這消息引發市場廣泛關注，特別是對於歐盟承諾的這兩筆資金將如何安排，以及是否能夠真正落實。



*馮德萊恩透露購美國能源安排*



在周一（28日），更多相關消息浮現。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，針對7500億元的美國能源採購協議，歐盟計劃在未來3年內，每年購買2500億元美國石油和天然氣。此消息一出，歐元匯率隨即下跌，因為這意味著將有大量歐洲資金流入美國。然而，這一計劃實際上又是否可行呢？



*美國能源不可能八成轉向歐洲*



根據美國能源資訊中心(US EIA)的數據顯示，2024年美國的總能源出口金額為3180億元，涵蓋石油、天然氣及煤炭。其中的760億元，即24%的美國能源出口，實際上已經是流向歐盟。如果歐盟未來每年購買美國能源的金額增加至2500億元，則近八成的美國能源出口將會是直接輸往歐洲。這似乎是不可能實現的，因為其他國家，如日本和南韓等，對美國能源也有著龐大需求。要達到這一目標，除非美國大幅增加能源產量或顯著提高能源價格，否則難以實現。然而，短期內大規模增加能源產量並不太可能，而提高能源價格只會導致美國國內能源商將大部分能源轉向出口，進一步推高美國國內能源價格，損害美國民眾利益。再者，歐盟是無法強迫其境內的能源商購買美國能源，因此要實現馮德萊恩所提的每年購買2500億元美國能源，實際上是說易行難。



當然，於27日達成的僅是框架協議，具體細節仍待明確，我們應密切關注事態進展。如果確實會有大量歐洲資金流入美國以購買美國能源，或投資於美國本土，這可能會有利於美元的反彈，這點大家必須留意。今早（29日）在亞洲市場，歐元報1.1591元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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