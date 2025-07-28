28/07/2025 18:26

【關稅戰】瀚亞投資：美日貿易協議帶動日股與日圓前景

《環富通基金頻道28日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發表文章，探討有關2025年7月23日宣布的美日貿易協議對市場的影響。



該行表示，貿易協議緩解了先前對高關稅的擔憂，特別是汽車關稅，並使日本成為美國的優先貿易夥伴。雖然首相石破茂可能辭職的政治不確定性可能引發波動，但市場預期政策將保持連續性。如今情況更明朗，短期內日圓或因日本銀行(BoJ)提前加息可能性增加而獲得支撐。BoJ此前因貿易和經濟不確定性而謹慎，關稅明朗化應有助緩解此問題。然而，當前政治不確定性或限制日圓顯著升值。



其日本股票團隊認為，該協議降低了關稅潛在經濟影響的不確定性，商定的關稅率比市場參與者預估更具利好。從投資角度看，日本汽車製造商或將獲得競爭優勢，國內消費可能因大米價格下降而受益，工業部門或重啟資本支出，這些均有助於日本股市展望更樂觀。(hl)



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