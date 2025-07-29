29/07/2025 10:29

【穩定幣】Sumsub：港穩定幣條例實施，監管框架更成熟清晰

《環富通基金頻道29日專訊》就香港《穩定幣條例》將於8月1日實施，一體化驗證平台 Sumsub亞太區法律及法規事務總監M Sivakumar分享以下對相關監管和合規挑戰的看法。



*金融機構須採取嚴格盡職審查，以降低潛在風險*



隨著香港即將實施穩定幣發行人發牌制度，金融科技生態正邁向更成熟清晰的監管框架，不但為穩定幣發行機構提供明確的營運指引，亦為整個市場定下標準。



穩定幣的應用潛力巨大，能提升跨鏈資金流動效率，支援更靈活的支付與結算模式，但同時亦有機會因匿名的非託管或自主託管錢包而帶來分層和高速洗錢交易等風險。金融機構必須採取嚴格的盡職審查以降低潛在風險，例如運用實時的錢包風險評分和行為分析等，在交易執行前偵測與混幣器、暗網市場或受制裁地址有關的錢包，從而有效減低風險，並結合機器學習的即時交易監控方案，提升識別異常交易模式的準確度和速度。



*處理跨平台轉帳須遵守國際標準，以打擊洗錢等活動*



此外，處理跨平台穩定幣轉帳時必須遵守財務行動特別組織(Financial Action Task Force)所制定的國際標準，符合虛擬資產轉移法規(Travel Rule)，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。為滿足香港以至全球各地愈來愈多監管機構對合規、安全和透明度方面的要求，金融機構可考慮應用能夠整合合規要求、具備完全可互通及單一通信虛擬資產轉移合規協議的解決方案，實現自動數據傳輸、報告製作和交易篩查。



值得注意的是，隨著穩定幣愈趨成熟，其應用場景已擴展至更多行業，不再限於虛擬資產交易平台。不同行業均應及早部署合規基礎設施，關注包括身份驗證、交易監控、AI欺詐在內相關的合規風險和監管要求，透過穩定幣實現更快捷、低成本的資金流動。(wa)