29/07/2025 09:03

【穩定幣】大摩：內地探索穩定幣應用，港成離岸試驗場

香港加快推動虛擬資產領域監管，摩根士丹利近日發表報告認為，美國GENIUS法案進展加劇內地政府對探索穩定幣應用的迫切感，同時鑑於內地的加密貨幣禁令和資本管制，香港已成為戰略性的離岸試驗場。



*富途眾安港交所，料受惠風潮*



大摩指出，穩定幣已發展成約2500億美元的市場，當中99%與美元掛鈎，其吸引力在於區塊鏈技術帶來的優勢，包括低成本及近乎即時結算、可編程性和可訪問性，認為穩定幣可成為法幣新分銷管道。全球穩定幣立法競賽愈演愈烈，大摩認為，穩定幣短期繼續主要用於加密貨幣交易，與熱門加密貨幣平台建立緊密聯繫的穩定幣發行人更易取得先機。



受惠股方面，大摩認為，市場對穩定幣興趣日益濃厚，也將培養機構資本，因此擁有成熟的加密貨幣平台的富途(US.FUTU)、策略定位穩定幣生態的眾安在綫(06060)及受益於潛在資金流動增加的港交所(00388)會脫穎而出。



*掛鈎離岸人幣或遲於美元港元*



香港允許穩定幣與港元以外法幣掛鈎，例如離岸人民幣，激發市場憧憬，但大摩預計，離岸人民幣穩定幣發展或落後於美元和港元穩定幣，主要是考慮到潛在內地資本管制及大約1萬億元人民幣的香港離岸人民幣池規模較細等制約，加上交易流動性較低、網路效應弱、現有人民幣跨境結算工具競爭，以及揮之不去的政策模糊性，仍需時間培育市場。



外界看好穩定幣將重構金融體系，但大摩認為，傳統金融及電商的商業模式將經歷漸進式轉型，而非顛覆性變革，未來銀行應擔任穩定幣儲備資產的託管角色。大摩提到，銀行商業模式受影響較小，因為穩定幣是支付工具，而非存款，銀行存款可支付利息並用於放貸，間接限制穩定幣相較於傳統銀行服務的競爭吸引力。



報告提及，穩定幣發行人需遵循了解你的客戶(KYC)及反洗錢(AML)等要求，帶來與傳統金融機構相似的營運負擔，增加交易成本及時間，而100%準備金要求也降低發行人通過部分儲備作貸款獲利的可能性。大摩指出，這類監管要求可能使穩定幣的經濟可行性低於傳統銀行服務，穩定幣能否廣泛應用，需視其能否在不損害貨幣穩定及誠信原則下融入受監管金融體系。《香港經濟日報》



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