29/07/2025 09:18

【關稅戰】機構預測中國輸美貨值至2027年或減4850億美元

《經濟通通訊社29日專訊》據經濟學者估計，由目前至2027年，美國政府對中國實施的關稅措施，可能令中國運往美國的商品價值減少4850億美元(約3.8萬億港元)。



中美兩國代表周一（28日）開始就貿易議題進行新一輪談判。目前，美國對中國進口貨徵收合共51%關稅，中國則對美國進口貨開徵32.6%關稅。美國總統特朗普警告，如果兩國無法在8月12日達成貿易協議，可能向中國貨加徵最多145%關稅。



美國CNBC報道，法國圖盧茲經濟學院(Toulouse School of Economics)經濟學教授兼Datawheel創辦人Cesar Hidalgo，按照美中過往引入關稅後的數據而建立「關稅推算模型」，以反映關稅與貿易額之間的變化。



根據該模型，假設中美兩國關稅不變，中國運往美國的商品價值由目前至2027年可能減少4850億美元，金額較中國去年出口至美國貨值估計的4389億美元還高。至於美國向中國出口貨值，同期將減少1010億美元。



Hidalgo指出，數據意味與美國往來的國家須重訂貿易路線。(ry)