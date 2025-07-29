29/07/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶51點子，報7.1780

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1511，較上個交易日跌44點子，三連跌，創7月21日以來逾一周新低，較市場預測偏強380點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開51點子，報7.1780，上個交易日即期匯率收盤報7.1729。



市場人士指，監管層面對外部美元強勢反彈，人民幣採取有保有放思路；短期人民幣續跌空間料較有限，且待中美本輪談判的最新進展。



東吳證券首席經濟學家蘆哲認為，監管層釋放的強勢引導信號正在被即期匯率吸收消化，人民幣漸進升值的趨勢短期有加快的跡象，在中間價的引導下，8月份美元兌人民幣即期報價或下移至7.10-7.15區間。



中金公司外匯團隊最新周度展望稱，中美即將展開新一輪貿易磋商，預計人民幣在當前水平仍有一定升值空間。中間價緩步升值有助於引導人民幣匯率適時釋放升值壓力，避免升值預期過度抬升，有利於外匯市場預期保持平穩。(jq)