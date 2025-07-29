29/07/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌36點子報7.1765，創逾一周新低

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1765，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，三連跌，創7月21日以來逾一周新低，全日在7.1742至7.1794之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升27點子，報7.1788。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1511，較上個交易日跌44點子，三連跌，創7月21日以來逾一周新低，較市場預測偏強380點。



市場人士表示，中美經貿談判期間，人民幣匯率料整體持穩，後續若談判進展超預期，人民幣有望回到交易區間上限，不過美元重新偏強，也會限制反彈空間。本周有一系列關鍵事件，匯率波動較之前可能加大。一中資行交易員認為，人民幣估計還是區間波動，明顯貶值不利於資本回流，明顯升值也不利於出口恢復。(jq)