29/07/2025 12:03

【ＡＩ】吉利李傳海：吉利有望轉變為中國乃至全球最大機器人公司

《經濟通通訊社29日專訊》據《新京報．貝殼財經》報道，吉利汽車集團副總裁、吉利汽車研究院院長李傳海公開表示，吉利有望從一家車企轉變為中國乃至全球最大的機器人公司。



李傳海表示，吉利在AI領域布局早、發展快、普及廣、轉變大，不僅是最快實現傳統汽車向具身智能發展的企業，也將全力引導AI成為人類進步的得力工具。下一步，吉利將構建出「快交互+深思考」的技術架構，使AI從執行工具進化為能處理複雜事務的智能管家。屆時，吉利的每一款汽車都將成為一個實體連接點，可以幫助用戶連通浩瀚的AI宇宙。



吉利汽車集團聯合其科技生態戰略夥伴階躍星辰，在剛結束的2025世界人工智能大會上，集中展示了其「全域AI」的最新技術體系成果，包括極氪9X、領克10EM-P、吉利銀河A7和吉利銀河M9等全新產品，以及千里浩瀚智能輔助駕駛系統、吉利未來出行星座、AI智能可穿戴設備等。其中，吉利銀河M9行業首發的超擬人車載AI智能體，搭載階躍星辰的端到端AI語音大模型，人機交互全面革新。



在大會期間，階躍星辰發布了最新一代的基礎大模型--Step 3，並聯手千里科技、吉利汽車集團共同發布了面向AI Agent原生打造的下一代智能座艙Agent OS（預覽版），可為用戶帶來更自然、更擬人和更情感化的座艙交互體驗。(sl)