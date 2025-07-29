29/07/2025 16:49

【聚焦數據】中國上半年FDI錄4232億，跌幅擴至15.2%

《經濟通通訊社29日專訊》中國商務部公布，2025年1-6月，全國實際使用外資金額(FDI)4232.3億元（人民幣．下同），同比下降15.2%，降幅較1-5月的13.2%擴大；全國新設立外商投資企業30014家，同比增長11.7%。



從行業看，製造業實際使用外資1090.6億元，服務業實際使用外資3058.7億元。高技術產業實際使用外資1278.7億元，其中，電子商務服務業、化學藥品製造業、航空航天器及設備製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長127.1%、53%、36.2%、17.7%。



從來源地看，東盟地區實際對華投資增長8.8%，瑞士、日本、英國、德國、韓國實際對華投資分別增長68.6%、59.1%、37.6%、6.3%、2.7%（含通過自由港投資數據）。(sl)