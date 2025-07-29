29/07/2025 16:52

【聚焦數據】廣州上半年GDP增3.8%，工業增加值增0.7%

《經濟通通訊社29日專訊》廣州市統計局公布2025年上半年經濟運行數據。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年上半年，廣州市地區生產總值15080.99億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長3.8%。其中，第一產業增加值112.34億元，增長4.2%；第二產業增加值3705.87億元，增長2.1%；第三產業增加值11262.78億元，增長4.3%。



廣州市統計局解讀數據指，二季度，廣州經濟在結構調整的壓力中，繼續沿著穩中有進的軌道前行。在需求趨穩趨好、產業求新求質的兩個支撐面下，上半年全市經濟運行呈現穩中加固、趨勢向好態勢，實現GDP增速比一季度提升0.8個百分點。



*汽車製造業增加值降5.7%*



上半年，全市規模以上工業增加值同比增長0.7%。三大支柱產業中，汽車製造業在新舊動能轉換關鍵期繼續承壓，增加值同比下降5.7%，但在部分車企加快產品轉型和新車型持續熱銷帶動下，降幅比一季度收窄0.7個百分點；新能源車產出加快，累計產量同比增長9.5%，比一季度提升8.8個百分點；電子產品製造業、石油化工製造業增勢平穩，實現增加值分別增長1.6%和6.3%。



「兩新」政策效應持續釋放，帶動電氣機械及器材製造業、專用設備製造業增加值分別增長11.3%、7.5%；家用電冰箱、電風扇、智能手機等家電、電子產品快速產出，產量保持兩位數較好增長。



新一代信息技術產業培育壯大，集成電路製造業增加值增長30.0%，液晶顯示模組、模擬芯片、工業機器人產量分別增長1.5倍、19.5%和19.0%。重點布局的低空經濟產業加速成長，航空、航天器及設備製造業增加值增長17.1%，民用無人機產量快速增長37.7%。



*上半年廣州消費同比增5.9%*



上半年，全市實現社會消費品零售總額5611.22億元，同比增長5.9%，比一季度提升2.4個百分點。限額以上單位零售商品中，新能源汽車（增7.1%）、通訊器材類（增15.0%）、家用電器和音像器材類（增27.6%）、家具類（增3.3倍）等購置換新補貼覆蓋領域的商品消費需求旺盛，實現零售額較一季度明顯提升；體育娛樂用品類（增33.0%）、文化辦公用品類（增50.7%）、電子出版物及音像制品類（增1.1倍）等文體娛樂商品持續熱銷，實現零售額均增長30%以上；金銀珠寶類、化妝品類等品質類商品銷量穩定，實現零售額分別增長16.3%和3.7%。限額以上批發零售業實物商品網上零售額、住宿餐飲企業通過公共網絡實現餐費收入分別增長16.4%和10.9%。



*上半年廣州固投增長0.8%，房地產開發投資增4.1%



上半年，全市完成固定資產投資同比增長0.8%。分領域看，基礎設施投資增勢穩定，增長4.2%。房地產開發投資加快恢復，增長4.1%。工業投資表現活躍，在上年同期高基數基礎上快速增長12.0%，其中，工業技改投資支撐有力，同比增長15.5%，不斷為激活傳統動能、培育新興動能聚新蓄勢。



大規模設備更新政策加力實施，帶動設備工器具購置投資較快增長10.8%。支柱產業中，汽車製造業加快轉型，完成投資增長19.3%。計算機通信和其他電子設備製造業投資增勢良好，平穩增長6.0%。服務業投資向「新」聚集，高技術服務業投資增長17.6%，其中，信息服務業投資增長28.2%。(sl)