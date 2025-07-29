29/07/2025 09:26

《珠玉之論－陳鳳珠》內地的黃金投資需求繼續上升

《珠玉之論》中國黃金協會表示，2025年上半年全國黃金消費量按年下跌3.5%至505.2噸，其中黃金首飾消費按年減少26.0%至199.8噸，金條及金幣消費按年增長23.7%至264.2噸，主要因黃金價格高企抑制黃金首飾需求，但黃金發揮保值及避險功能，因此投資需求增加。今年上半年，內地的黃金ETF持倉量上升，截至6月底，內地的黃金ETF持倉量為199.5噸。另外，上半年中國增持19噸黃金，推動中國的黃金儲備升至2298.6噸。



供應方面，今年上半年內地原料產金按年下跌0.3%至179.1噸，主要因大型黃金企業加大大型礦山生產項目的基建和技術改造投入，令短期生產計劃有所調整，企業礦產金產量出現階段性回落。同時，上半年黃金冶煉企業來料減少，令冶煉金產量亦有所下降。《獨立股評人 陳鳳珠》



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