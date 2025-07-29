29/07/2025 11:21

【關稅戰】亞洲股市下滑，投資者擔憂關稅拖累歐美經濟

《經濟通通訊社29日專訊》亞洲股市周二（29日）下跌。投資者思考美歐貿易協定的負面影響，以及懲罰性關稅將繼續存在的現實。



當與特朗普總統上任前的1%至2%的稅率相比，對歐洲徵收15%的稅率，令市場變得不那麼樂觀。法國和德國領導人表示，這項結果將拖累經濟增長，拉低了整個歐洲大陸的股市和債券孳息率，同時打擊歐元。



摩根大通的經濟學家在報告中表示：「雖然最壞的情況得以避免，但隱含的歐盟關稅從1月份的1%上調，是對歐盟出口的大幅增稅。這是一個非常大的衝擊，將解除美國一個世紀以來在全球自由貿易中的領導地位。」



在謹慎氣氛的影響下，MSCI亞太地區（除日本）股指下跌了0.7%。日本日經指數下跌0.8% 。歐洲股市則在周一下跌後穩定下來。歐洲斯托克50指數期貨上漲0.2%，英國富時指數期貨和DAX指數期貨均上漲0.1%。(rc)