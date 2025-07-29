29/07/2025 13:30

【關稅戰】泰國財政部長：非常接近與美國達成貿易協議

《經濟通通訊社29日專訊》泰國財政部長比猜表示，泰國和美國官員非常接近達成關稅協議。



比猜周二（29日）在曼谷對記者表示，泰國同意在美國支持的和平倡議下與柬埔寨停火，兩國之間的貿易談判正在恢復。



*美國仍需與印度就貿易協議進行更多談判*



此外，美國貿易代表格里爾表示，仍需與印度就貿易協議進行更多談判。



格里爾周一（28日）受訪時表示，美方需要進行更多談判，以評估印度政府在達成貿易協議方面的決心。他表示：「我們繼續與印方官員進行溝通，我們與他們一直保持著非常建設性的對話。」



他稱：「他們對開放部分市場表現出了濃厚意向，我們當然願意繼續和他們談。但我認為，我們需要與印度朋友就此進行更多談判，看看他們究竟有多大的決心。」(rc)