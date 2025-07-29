29/07/2025 14:25

【外圍經濟】印度成為輸美智能手機最大生產國，超過中國

《經濟通通訊社29日專訊》Canalys的數據顯示，印度於第二季度首次成為輸美智能手機最大生產國，佔據了44%的市場佔有率。作為三星大生產國的越南排在第二，中國佔的比重則從一年前的逾60%下降至25%。



Canalys研究人員表示，這一顯著變化的發生，適逢蘋果增加印度產量，以及智能手機製造商「因關稅擔憂而提前備貨」之際，上季度的印度製造設備數量按年增長了兩倍多。蘋果公司對美國的iPhone出貨量則下降了11%，這反映的是，今年早些時候囤貨行為造成出貨量異常之高，扭曲了正常的模式。



Canalys高級分析師Runar Bjorhovde表示：「蘋果在第一季度末迅速建立庫存，並試圖在第二季度維持這一水平。不過，儘管廠商提前備貨，但市場僅增長了1%，這表明在日益緊張的經濟環境下，需求依然疲軟。」(rc)